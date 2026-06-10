Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:15, 10 июня 2026Авто

В России спрогнозировали ситуацию на рынке парковочных мест в новостройках

Эксперт Доброхотова: Машино-места продолжат дорожать, но без резких скачков
Марина Аверкина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России спрогнозировали ситуацию на рынке парковочных мест в новостройках. Основатель компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что парковочные места в новых жилых домах продолжат дорожать, и для этого есть две причины.

По словам специалиста, первая связана с вступившим в силу в 2024 году законом, урезавшим обязательный норматив с 350 до 257 машино-мест на одну тысячу квартир. Показатель снизился на 30 процентов, из-за чего возник дефицит, который отразился на росте цен.

Вторая причина — рост себестоимости строительства: увеличились затраты на материалы и оплату труда. «Подорожание машино-мест будет и дальше. Такого скачка не будет, но стоимость будет планомерно расти», — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что машино-места в новостройках, возведенных в старых границах Москвы, за год подорожали почти в 1,5 раза. Средняя стоимость машино-места в новостройках Москвы выросла на 46 процентов за год и составила 5,4 миллиона рублей. Объем продаваемых парковочных мест упал на 44 процента, до 3,2 тысячи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве хотели подорвать автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия. Задержаны двое подростков

    Посольство России высмеяло планы ЕС ввести санкции против российской рыбы

    Решение ФРГ передать Украине десятки тысяч боеприпасов вызвало возмущение на Западе

    Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

    Российский актер захотел избавиться от недвижимости из-за проблем с деньгами

    Назван фаворит матча открытия ЧМ-2026

    В России сравнили объединение Молдавии и Румынии с людоедом и театром

    На Украине рассказали об испытаниях «альтернативы Patriot»

    Стилист Гоша Карцев описал образ Виктории Бони в Каннах фразой «чуть пошлостью отдает»

    Под Москвой подросток заставил школьника встать перед ним на колени и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok