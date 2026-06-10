Эксперт Доброхотова: Машино-места продолжат дорожать, но без резких скачков

В России спрогнозировали ситуацию на рынке парковочных мест в новостройках. Основатель компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что парковочные места в новых жилых домах продолжат дорожать, и для этого есть две причины.

По словам специалиста, первая связана с вступившим в силу в 2024 году законом, урезавшим обязательный норматив с 350 до 257 машино-мест на одну тысячу квартир. Показатель снизился на 30 процентов, из-за чего возник дефицит, который отразился на росте цен.

Вторая причина — рост себестоимости строительства: увеличились затраты на материалы и оплату труда. «Подорожание машино-мест будет и дальше. Такого скачка не будет, но стоимость будет планомерно расти», — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что машино-места в новостройках, возведенных в старых границах Москвы, за год подорожали почти в 1,5 раза. Средняя стоимость машино-места в новостройках Москвы выросла на 46 процентов за год и составила 5,4 миллиона рублей. Объем продаваемых парковочных мест упал на 44 процента, до 3,2 тысячи.