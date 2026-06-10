Врач опровергла миф о защите от образования тромбов в самолете

Врач Садовская: Аспирин не помогает предотвратить венозный тромбоз во время перелета

Аспирин не помогает предотвратить венозный тромбоз во время перелета, считает врач-нефролог Дарья Садовская. Популярный миф о защите от образования тромбов в самолете она опровергла в своем канале в Telegram.

По словам врача, авиаперелеты продолжительностью более четырех часов повышают риск образования тромбов в два-четыре раза. При этом многие пассажиры ошибочно считают, что прием аспирина перед вылетом способен защитить от опасных осложнений. «В полете мы боимся венозных тромбозов, которые аспирин при всем желании "рассосать" не может», — отметила Садовская.

Для снижения риска врач рекомендовала использовать компрессионные гольфы или чулки, пить больше воды и регулярно двигаться во время путешествия. Она также посоветовала вставать с места и проходиться по салону хотя бы раз в два часа, а также осторожно относиться к алкоголю и снотворным препаратам. При этом людям, которым аспирин или антикоагулянты назначены врачом, не следует самостоятельно менять схему лечения перед полетом.

Ранее невролог Татьяна Хребтова предупредила, что мелкий тромб в головном мозге может спровоцировать микроинсульт. По словам врача, это состояние может быть предвестником полноценного приступа.