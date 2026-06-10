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17:19, 10 июня 2026Моя страна

Юг России назван главным направлением для путешествий с питомцами

Всего 8 процентов россиян берут своих питомцев в путешествия
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jack N. Mohr / Shutterstock / Fotodom  

Аналитики назвали Юг России главным направлением для путешествий по стране с питомцами. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, популярностью пользуются Сочи, Анапа, Геленджик и Крым — за них проголосовали 27 процентов опрошенных. Также владельцы животных часто выбирают для совместных поездок крупные города России (19 процентов) или загородные дачи (18 процентов).

Кроме того, специалисты выяснили, что всего восемь процентов россиян берут своих питомцев в путешествия. Большинство же владельцев предпочитает оставлять животных дома с близкими людьми.

«Основные барьеры — сложности с перевозкой животных, недостаток отелей, готовых принимать гостей с питомцами, и страх за здоровье питомца в дороге. Именно поэтому большинство владельцев оставляют животных с близкими людьми», — поделилась пресс-служба «Купибилета».

Ранее жительница Казани спасла измученного бывшими хозяевами годовалого щенка немецкой овчарки. Альбина нашла животное в ветеринарной клинике, расположенной на улице Гарифа Ахунова.

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