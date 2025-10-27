Моя страна
Россиянка спасла измученного бывшими хозяевами годовалого щенка

Жительница Казани Альбина спасла измученного бывшими хозяевами годовалого щенка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @albimoore

Жительница Казани спасла измученного бывшими хозяевами годовалого щенка немецкой овчарки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Альбина нашла животное в ветеринарной клинике, расположенной на улице Гарифа Ахунова. Бывшие хозяева, которые оказались членами многодетной семьи, привезли собаку в плохом состоянии, сказав, что он отравился рисом. При этом платить за лечение питомца они отказались.

Россиянка несколько дней ждала от владельцев разрешение забрать Рокки (такое имя дала новая хозяйка пса). По ее словам, у него атрофировались мышцы, и все тело было в пролежнях. Девушка считает, что его мучили и плохо с ним обращались. В настоящий момент Рокки проходит реабилитацию и занимается с зоопсихологом. Альбина хочет привлечь предыдущих владельцев к ответственности за жестокое обращение с животными. Она уже обратилась в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Казани спасли собаку, которая почти неделю прожила в одиночестве на острове Маркиз, окруженном водами Волги.

.
    Все новости