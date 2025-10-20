Пушистого Робинзона Крузо спасли с острова в России

В Казани спасли собаку-Робинзона, неделю прожившую на острове

В Казани спасли собаку, которая почти неделю прожила в одиночестве на острове Маркиз, окруженном водами Волги. Без еды и помощи людей пес оказался настоящим Робинзоном Крузо, о деталях операции рассказала очевидица Татьяна Митрошина-Черемных в социальных сетях, передает «Казань. Народные новости».

16 октября плывущие мимо острова горожане заметили на берегу движение и сперва решили, что это птица. Но, приглядевшись, увидели, что по песку бегает собака. Как она оказалась на острове, неизвестно: то ли убежала от хозяев, то ли приплыла за кем-то и не смогла вернуться.

На помощь пришли две девушки и парень из села Верхний Услон. Сначала они обратились в МЧС, но, по словам очевидцев, спасатели отказались выезжать. Тогда ребята нашли местного жителя с лодкой, который согласился помочь.

«Собака, увидев людей, бросилась в воду и поплыла. Одной из девушек удалось поставить ей успокаивающий укол, и животное затащили в лодку. Привезли в Услон. Теперь она будет жить у своей спасительницы», — рассказала Татьяна.

Сейчас пушистый Робинзон уже пришел в себя, с аппетитом ест и, возможно, впервые за долгое время спокойно спит.

Ранее в окрестностях курортного города Сочи россияне спасли косуленка, убегавшего от хищников.