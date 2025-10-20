Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:18, 20 октября 2025Моя страна

Пушистого Робинзона Крузо спасли с острова в России

В Казани спасли собаку-Робинзона, неделю прожившую на острове
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: страница «КАЗАНЬ | Народные новости» во «ВКонтакте»

В Казани спасли собаку, которая почти неделю прожила в одиночестве на острове Маркиз, окруженном водами Волги. Без еды и помощи людей пес оказался настоящим Робинзоном Крузо, о деталях операции рассказала очевидица Татьяна Митрошина-Черемных в социальных сетях, передает «Казань. Народные новости».

16 октября плывущие мимо острова горожане заметили на берегу движение и сперва решили, что это птица. Но, приглядевшись, увидели, что по песку бегает собака. Как она оказалась на острове, неизвестно: то ли убежала от хозяев, то ли приплыла за кем-то и не смогла вернуться.

На помощь пришли две девушки и парень из села Верхний Услон. Сначала они обратились в МЧС, но, по словам очевидцев, спасатели отказались выезжать. Тогда ребята нашли местного жителя с лодкой, который согласился помочь.

«Собака, увидев людей, бросилась в воду и поплыла. Одной из девушек удалось поставить ей успокаивающий укол, и животное затащили в лодку. Привезли в Услон. Теперь она будет жить у своей спасительницы», — рассказала Татьяна.

Сейчас пушистый Робинзон уже пришел в себя, с аппетитом ест и, возможно, впервые за долгое время спокойно спит.

Ранее в окрестностях курортного города Сочи россияне спасли косуленка, убегавшего от хищников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване убили чеченку, которая могла бежать за границу из-за домашнего насилия. Ее семья сделала заявление

    На Западе испугались последствий аферы с российскими активами

    Две страны ЕС отказались участвовать в трибунале против России

    На Украине захотели лишить защиты русский и еще один язык

    На Западе признали свое поражение в украинском конфликте

    Россиян с фимозом призвали не ждать и не гадать

    Российский губернатор обратился к жителям на фоне опасности атаки БПЛА

    Ирина Шейк снялась в прозрачном нижнем белье для модного бренда

    Беспилотник взмыл в небо и неожиданно помог жителям России

    На Западе раскрыли правду о потерях ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости