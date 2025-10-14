Моя страна
19:07, 14 октября 2025Моя страна

Под Сочи спасли убегавшего от хищников косуленка

Косуленок убегал от хищников под Сочи и упал во двор частного дома
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка

Косуленок едва не умер, спасаясь от хищников в окрестностях курортного города Сочи. Об этом сообщает издание «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу Сочинского нацпарка.

Животное, убегая от диких зверей или собак, упало с высокой опорной стены во двор частного дома в селе Примерном. Хозяин участка утром обнаружил неожиданного гостя и обратился за помощью.

Госинспекторы оперативно прибыли и увидели напуганного и обессиленного косуленка. Специалисты отметили, что травм у животного не было. Для безопасной транспортировки его копытца обмотали тканью, уложили его в брезент и вывезли в лес. Как только косуленок оказался в привычной среде, он быстро встал на ноги и скрылся среди деревьев. Вся операция заняла около двух часов.

Значительный рост численности некоторых видов животных, включая косулю, зафиксирован в 2025 году в Краснодарском крае.

Ранее в селе Богословка под Пензой спасли косулю, за которой гнались бродячие собаки. Животное было вызволено совместными усилиями сотрудников регионального Минлесхоза и Пензенского регионального союза охотников и рыболовов.

