Под Пензой косулю спасли от преследовавших ее бродячих собак

В селе под Пензой косулю спасли от бродячих собак
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В селе Богословка под Пензой спасли косулю, за которой гнались бродячие собаки. Об этом сообщает Penzainforrm.ru.

Бродячие собаки загнали убегавшую косулю в один из дворов. Животное было вызволено совместными усилиями сотрудников регионального минлесхоза и Пензохотрыболовсоюза. Преследовавших косулю собак разогнали. В пресс-службе ведомства заявили: «Благодаря слаженным действиям косуля благополучно возвращена в естественную среду обитания».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске спасатели помогли косуле выбраться из реки. Спасатели считают, что это уже знакомая им косуля и они встретились как минимум во второй раз, поэтому животное не испугалось катера.

