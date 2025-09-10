Под Пензой косулю спасли от преследовавших ее бродячих собак

В селе под Пензой косулю спасли от бродячих собак

В селе Богословка под Пензой спасли косулю, за которой гнались бродячие собаки. Об этом сообщает Penzainforrm.ru.

Бродячие собаки загнали убегавшую косулю в один из дворов. Животное было вызволено совместными усилиями сотрудников регионального минлесхоза и Пензохотрыболовсоюза. Преследовавших косулю собак разогнали. В пресс-службе ведомства заявили: «Благодаря слаженным действиям косуля благополучно возвращена в естественную среду обитания».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске спасатели помогли косуле выбраться из реки. Спасатели считают, что это уже знакомая им косуля и они встретились как минимум во второй раз, поэтому животное не испугалось катера.

