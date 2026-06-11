Автопилот на машине блогера в центре Москвы попал на видео и заинтересовал МВД

Волк: ГАИ составила 2 протокола на блогера Хизу за автопилот на машине в московской пробке

Блогер Хиза (настоящее имя — Хизри Запиров) оставил свою машину с включенным автопилотом на дороге в московской пробке и пошел в магазин за чипсами. Видео с движущейся машиной заинтересовало Госавтоинспекцию. Запись опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как водитель выходит за машины, она продолжает медленное движение по оживленной дороге среди других автомобилей. Блогер идет в магазин, берет чипсы и напиток, возвращается к машине.

Сотрудники ГАИ составили два административных протокола о нарушениях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полицейские выявили в ходе мониторинга ролик, на котором водитель спровоцировал опасную ситуацию. Его личность была установлена: им оказался 29-летний мужчина, его привлекли к административной ответственности.

Летом 2025 года Хиза вышел из колонии, где отсидел два года за мошенничество. Блогер со своей командой создали финансовую пирамиду на спортивных ставках. Однако выводить деньги они не могли, так как сначала мошенники просили оплатить процент, а потом добавляли обманутых в черный список.

В 2023 году Запирова и его помощника приговорили к четырем годам колонии. Директор блогера получила 3,5 года.

В 2022 году его объявляли в федеральный розыск.

Хиза был популярным российским блогером. Он публиковал ролики с пранками прохожих и дорогими автомобилями. На страницу Запирова были подписаны почти восемь миллионов человек.