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Силовые структуры
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14:26, 11 июня 2026Силовые структуры

Падающий под квадроцикл российский полицейский попал на видео

В Оренбурге задержан за наезд на полицейского управлявший квадроциклом 17-летний юноша
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Оренбурге квадроциклист сбил полицейского во время погони. Инцидент попал на видео, которое «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета России.

На кадрах виден промчавшийся по дороге квадроцикл, за ним поехал служебный автомобиль ДПС. Полицейский подбегает к остановившемуся квадроциклу, но тот наезжает на силовика, и он падает под колеса. Конвой ведет юношу в наручниках.

Задержан 17-летний житель Оренбурга, управлявший квадроциклом. Он обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. По версии следствия, в ночь на 30 мая юноша отказался выполнить требование полицейских и остановиться, на квадроцикле он сбил силовика, который получил телесные повреждения. После наезда подросток скрылся, но его нашли.

Ранее сообщалось, что жительница Владимира подарила 13-летнему сыну кроссовый мотоцикл, на котором он разбился, теперь ее ждет суд.

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