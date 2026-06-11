Поддержавший Украину Шон Пенн отказался от фото с бабушкой и ребенком-инвалидом

Шон Пенн заявил, что больше не станет делать селфи с поклонниками

Американский актер Шон Пенн заявил, что больше не будет делать селфи с поклонниками. Его слова приводит издание Le Figaro.

«Люди никогда не должны делать селфи ни с кем. Это плохо для всех. Это язва», — пояснил артист.

Пенн подчеркнул, что откажет «даже бабушке, пережившей геноцид, и ее шестилетнему внуку в инвалидном кресле». По словам актера, он не хочет служить объектом для фотографий, как картина в музее.

Ранее Пенн пропустил 98-ю церемонию вручения премии «Оскар», в которой выиграл статуэтку в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Битва за битвой», потому что уехал на Украину. Он посетил Славянск и побывал в боевом подразделении 157-й Отдельной механизированной бригады. Военные рассказали, что актер пообщался с ними и выразил солидарность с Украиной.