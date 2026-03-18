Голливудский актер и отсутствовавший на публике экс-глава офиса Зеленского съездили к ВСУ

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн в сопровождении экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, который долго отсутстовал на публике, съездил к военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянск. Об этом сообщает «Украинская правда» (УП).

Артист побывал в боевом подразделении 157-й ОМБр. Военные рассказали, что Шон Пенн пообщался с ними и выразил солидарность с Украиной.

Ранее Зеленский подтвердил визит голливудского актера на Украину. Из-за поездки Пенн не явился на церемонию «Оскар», в которой выиграл статуэтку в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Битва за битвой».

