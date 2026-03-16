Зеленский подтвердил визит голливудского актера на Украину

Зеленский подтвердил, что Шон Пенн пропустил «Оскар» ради визита на Украину

На Украине подтвердили визит голливудского актера Шона Пенна, который накануне стал трехкратным обладателем премии «Оскар». Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По словам главы государства, Пенн с первого дня поддерживал Украину. «Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины», — написал Зеленский.

Пенн не явился на церемонию «Оскар», в которой выиграл статуэтку в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Битва за битвой». Известно, что он уже долгие годы не посещает крупные премии и светские мероприятия.

Ранее поддержавший Вооруженные силы Украины актер посещал Киев, где встречался с Зеленским. В ходе общения с украинским лидером Пенн пообещал переплавить свои прошлые статуэтки «Оскар» в поддержку украинской армии. Незадолго до церемонии вручения издание The Hollywood Reporter сообщило, что Пенн так и не сдержал слово.