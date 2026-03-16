Зеленский подтвердил визит голливудского актера на Украину

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:09, 16 марта 2026

Зеленский подтвердил, что Шон Пенн пропустил «Оскар» ради визита на Украину
Ольга Коровина

Фото: Katie Collins / Reuters

На Украине подтвердили визит голливудского актера Шона Пенна, который накануне стал трехкратным обладателем премии «Оскар». Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По словам главы государства, Пенн с первого дня поддерживал Украину. «Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины», — написал Зеленский.

Пенн не явился на церемонию «Оскар», в которой выиграл статуэтку в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Битва за битвой». Известно, что он уже долгие годы не посещает крупные премии и светские мероприятия.

Ранее поддержавший Вооруженные силы Украины актер посещал Киев, где встречался с Зеленским. В ходе общения с украинским лидером Пенн пообещал переплавить свои прошлые статуэтки «Оскар» в поддержку украинской армии. Незадолго до церемонии вручения издание The Hollywood Reporter сообщило, что Пенн так и не сдержал слово.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok