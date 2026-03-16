Культура
10:26, 16 марта 2026

Обещавший переплавить «Оскар» на пули ВСУ актер не пришел за статуэткой

Поддержавший ВСУ актер Шон Пенн не пришел на церемонию вручения премии «Оскар»
Андрей Шеньшаков

Фото: Katie Collins / Reuters

Известный голливудский актер Шон Пенн не явился на церемонию награждения премии «Оскар», в которой выиграл статуэтку в номинации «Лучший актер второго плана». Об этом стало известно из трансляции на сайте Американской киноакадемии.

Звезда картины «Битва за битвой» не пришел в Dolby Theater в Лос-Анджелесе из принципиальных соображений: он уже долгие годы не посещает крупные премии и светские мероприятия. На этот раз награду передали его партнерам по фильму Пола Томаса Андерсона.

Поддержавший Вооруженные силы Украины (ВСУ) артист посещал Киев, где встречался с Владимиром Зеленским. В ходе общения с украинским лидером Пенн пообещал переплавить свои прошлые статуэтки «Оскар» в поддержку украинской армии. Шон становился победителем в главной актерской номинации в 2004 и 2009 годах.

Незадолго до церемонии вручения издание The Hollywood Reporter сообщило, что Пенн так и не сдержал слово. По информации СМИ, актер так и не переплавил свои статуэтки, а лишь передал одну из них на временное хранение Зеленскому в качестве талисмана.

