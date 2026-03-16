Обещавший переплавить «Оскар» на пули ВСУ актер не пришел за статуэткой

Поддержавший ВСУ актер Шон Пенн не пришел на церемонию вручения премии «Оскар»

Известный голливудский актер Шон Пенн не явился на церемонию награждения премии «Оскар», в которой выиграл статуэтку в номинации «Лучший актер второго плана». Об этом стало известно из трансляции на сайте Американской киноакадемии.

Звезда картины «Битва за битвой» не пришел в Dolby Theater в Лос-Анджелесе из принципиальных соображений: он уже долгие годы не посещает крупные премии и светские мероприятия. На этот раз награду передали его партнерам по фильму Пола Томаса Андерсона.

Поддержавший Вооруженные силы Украины (ВСУ) артист посещал Киев, где встречался с Владимиром Зеленским. В ходе общения с украинским лидером Пенн пообещал переплавить свои прошлые статуэтки «Оскар» в поддержку украинской армии. Шон становился победителем в главной актерской номинации в 2004 и 2009 годах.

Незадолго до церемонии вручения издание The Hollywood Reporter сообщило, что Пенн так и не сдержал слово. По информации СМИ, актер так и не переплавил свои статуэтки, а лишь передал одну из них на временное хранение Зеленскому в качестве талисмана.