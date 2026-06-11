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15:04, 11 июня 2026Интернет и СМИ

Раскрыты неожиданные помощники школьникам в учебе

VK Видео: 49 % родителей видят в видеороликах источник новой информации для детей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Vierietin / Shutterstock / Fotodom

Образовательная платформа Учи.ру и VK Видео провели исследование медиапотребления детей и выяснили, как видео влияет на интерес к обучению, на развитие и взаимодействие в семье. Результатами поделилась пресс-служба компании.

В опросе приняли участие более 9 тысяч учащихся 1-8-х классов и свыше тысячи родителей детей дошкольного и школьного возраста. Выяснилось, что 63 процента родителей дошкольников следят за тем, что смотрит их ребенок. В младшей школе половина опрошенных (49 процентов) родителей видят в роликах источник новой информации. У 60 процентов школьников 5-8-х классов после просмотра видео возникает желание что-то сделать на основе увиденного.

Оказалось, что дошкольники в возрасте 5-7 лет чаще всего смотрят видео вместе с родителями. Самые популярные жанры — сюжетные игры и приключения персонажей (50 процентов), творчество (42 процента), видео о животных и природе (42 процента). При этом 44 процента родителей видят в просмотре одновременно и обучение, и отдых.

В начальной школе видео прежде всего расширяет кругозор. Половина опрошенных родителей говорят, что ролики дают детям новую полезную информацию. Взрослые чаще включают ролики, чтобы ребенок отдохнул или переключился, узнал новое вне школы или развивал мышление. По форматам лидируют развивающие видеоблоги (54 процента), интерактивные видео и челленджи (43 процента), образовательные мультфильмы (40 процентов) и мастер-классы (36 процентов).

В средней школе, 5-8-е классы, видео превращается в инструмент самостоятельного обучения. 60 процентов подростков начинают действовать после просмотра видео — пробуют новое дело, мастерят, рисуют или продолжают самостоятельный поиск информации. Кроме того, у детей всех возрастов растет интерес к потреблению длинных горизонтальных форматов.

Ранее в студии VK Видео раскрыли число запланированных этим летом молодежных мероприятий.

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