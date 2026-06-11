Самолет Turkish Airlines улетел из российского города без части пассажиров

Самолет Turkish Airlines улетел из Санкт-Петербурга с задержкой и без части пассажиров

Самолет авиакомпании Turkish Airlines улетел из российского города с большой задержкой и без части пассажиров. Об этом сообщает «Фонтанка».

Уточняется, что инцидент произошел с рейсом TK 3141 на турецкий курорт Анталья в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. По данным онлайн-табло, вылет состоялся почти на 4,5 часа позже запланированного времени. Более того, по словам читателя издания, на борт не взяли некоторых пассажиров.

«69 человек снимают с рейса по техническим причинам из-за неработающей лампочки в самолете, причем хаотично. Моя мама улетела, теща — нет», — признался мужчина.

Россиянин добавил, что проблемы возникли с детьми, у которых были разные фамилии с родителями. «Раскидали таким образом, что дети полетели отдельно», — возмутился он.

Людям, у которых не получилось улететь, предоставили альтернативу: добираться на курорт 12 июня с пересадкой в Стамбуле. Мать собеседника издания должна была отправиться в Турцию по путевке. Информацию о том, как будет решаться вопрос с компенсацией пропавшего дня в отеле, ей пока не предоставили.

Ранее российская телеведущая Ксения Бородина описала полет авиакомпанией Turkish Airlines словами «адовый ад». В частности, звезда пожаловалась на грубых стюардесс.

