Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:32, 11 июня 2026Путешествия

Самолет Turkish Airlines улетел из российского города без части пассажиров

Самолет Turkish Airlines улетел из Санкт-Петербурга с задержкой и без части пассажиров
Алина Черненко

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Самолет авиакомпании Turkish Airlines улетел из российского города с большой задержкой и без части пассажиров. Об этом сообщает «Фонтанка».

Уточняется, что инцидент произошел с рейсом TK 3141 на турецкий курорт Анталья в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. По данным онлайн-табло, вылет состоялся почти на 4,5 часа позже запланированного времени. Более того, по словам читателя издания, на борт не взяли некоторых пассажиров.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

«69 человек снимают с рейса по техническим причинам из-за неработающей лампочки в самолете, причем хаотично. Моя мама улетела, теща — нет», — признался мужчина.

Россиянин добавил, что проблемы возникли с детьми, у которых были разные фамилии с родителями. «Раскидали таким образом, что дети полетели отдельно», — возмутился он.

Людям, у которых не получилось улететь, предоставили альтернативу: добираться на курорт 12 июня с пересадкой в Стамбуле. Мать собеседника издания должна была отправиться в Турцию по путевке. Информацию о том, как будет решаться вопрос с компенсацией пропавшего дня в отеле, ей пока не предоставили.

Ранее российская телеведущая Ксения Бородина описала полет авиакомпанией Turkish Airlines словами «адовый ад». В частности, звезда пожаловалась на грубых стюардесс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России рассказали о прошедшей встрече с послами Британии, Франции и Германии

    В российском городе не осталось работающих заправок

    Москвичам посоветовали быть осторожнее из-за одного явления

    Стилист Виктории Бекхэм назвал вызывающие облысение распространенные привычки

    Выходка пьяного депутата из российского региона перед рыдающей женой попала на видео

    Четыре футболиста «Краснодара» попали в базу «Миротворца»

    Россияне стали покупать сомнительные препараты в надежде избавиться от очков

    Студент подстрелил охранника в университете

    Жена уехавшего из России журналиста-иноагента затерроризировала американские магазины

    Самолет Turkish Airlines улетел из российского города без части пассажиров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok