Заявление министра о введении ускоренного порядка лечения военнослужащих оказалось фейком

Сообщение о введении ускоренного порядка лечения и выписки военнослужащих оказалось фейком

В социальных сетях к новостным постам появились комментарии-сообщения о том, что министр здравоохранения региона Светлана Ермолова заявила, что в Курской области якобы вводят ускоренный порядок лечения и выписки военнослужащих из-за потерь в рядах ВС России. «Согласно озвученной информации, перед медицинскими учреждениями поставлена задача сократить сроки стационарного лечения и реабилитации военнослужащих до минимума. Главная цель — как можно быстрее вернуть пациентов в строй и направить их к дальнейшему прохождению службы», — говорилось в сообщении.

Видеозапись, которая была прикреплена к сообщениям с якобы заявлением министра, оказалась сфабрикованной при помощи искусственного интеллекта. Об этом свидетельствует тот факт, что используемый в ролике голос не принадлежит министру, он механический и безэмоциональный, непопадающий под движение губ и наложенный на другую запись. За основу для подделки был взят ролик от 28 ноября 2025 года, в котором на брифинге она говорила о медицине после ее назначения на должность.

К тому же ложная информация не выходила на официальных региональных каналах или в верифицированных СМИ. Вброс распространялся через сеть ботов в комментариях в социальных сетях, что характерно для информационно-психологических атак.

Также из-за того, что министерство здравоохранения Курской области является гражданским ведомством, в его компетенции не входят вопросы лечения, реабилитации, определения годности военнослужащих, этим занимается Военно-медицинская служба Министерства обороны РФ. Гражданский министр регионального уровня юридически не имеет полномочий устанавливать порядки лечения для кадровых военных или мобилизованных.

Недостоверная информация не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».