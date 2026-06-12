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22:46, 12 июня 2026Мир

Аракчи раскрыл подробности будущего соглашения с США

Аракчи: В договор с Вашингтоном войдут снятие американской блокады и проход через Ормуз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива войдут в будущий меморандум Ирана и Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире иранского телевидения, пишет РИА Новости.

Он отметил, что договоренность с Вашингтоном включает в себя два этапа — меморандум об окончании конфликта и достижение окончательного соглашения. Вместе с ним будет решаться вопрос иранского атома и снятия санкций.

«В первом соглашении, оно же меморандум, будет снятие морской блокады и вопрос Ормузского пролива», — подчеркнул Аракчи.

По словам политика, будут даны обязательства об отказе от использования силы.

Ранее сообщалось, что иранские власти сосредоточены на том, чтобы отстаивать национальные интересы Исламской Республики, поэтому у них нет времени отвечать на постоянные угрозы со стороны США в социальных сетях. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он ответил на вопрос, почему глава МИД Аббас Аракчи и президент Масуд Пезешкиан не отвечают на угрозы Дональда Трампа. Багаи отметил, что Тегеран имеет собственный стиль ведения внешней политики и «не собирается подстраиваться под оппонентов».

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