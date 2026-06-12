Европейская страна ужесточила политику выдачи виз россиянам

Посол РФ Гармонин: Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам

Власти Швейцарии ужесточили политику выдачи виз россиянам. Об этом заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, передает РИА Новости.

«Обратили внимание, что в последние месяцы наши соотечественники стали чаще жаловаться на ужесточение политики швейцарской дипмиссии в Москве по выдаче виз россиянам», — отметил дипломат.

Посол уточнил, что в большинстве случаев гражданам России выдаются однократные визы, в то время как получение многократных виз стало редкостью. Он констатировал, что в этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у руководства Европейского союза.

Ранее представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз российским туристам. «Пришло время прекратить выдачу шенгенских туристических виз российским отдыхающим», — заявили евродепутаты.