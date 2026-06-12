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11:41, 12 июня 2026Россия

Медведев показал видео с уничтожением лидеров ЕС в шредере

Медведев показал сгенерированное видео, в котором уничтожает фото лидеров ЕС в шредере
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ), в котором он использует шредер для уничтожения портретов лидеров стран Европейского союза. Соответствующее видео по случаю Дня России он разместил в своем Telegram-канале.

На видео показано, как Медведеву приносят портреты канцлера Германии Фридриха Мерца, председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, а также премьер-министра Великобритании Кира Стармера, после чего зампред Совбеза уничтожает их в аппарате.

«Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!» — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. Он отметил, что любовь к государству и верность патриотическому долгу объединяют народ России.

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