Премьер-министр Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Днем России

Председатель Правительства России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. Соответствующее сообщение опубликовал Московский Патриархат.

По словам премьер-министра, этот праздник занимает особое место для тех, кто ежедневно трудится на благо России, отстаивает ее интересы, а также укрепляет экономический потенциал и технологический суверенитет.

«Многонациональность и культурное разнообразие нашего государства формируют уникальное пространство, где звучат разные языки, переплетаются традиции, и всех нас объединяет любовь к Родине, ответственность за ее судьбу и процветание», — отметил Мишустин.

Он пожелал патриарху крепкого здоровья и успехов в служении на благо России.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину. Глава Северной Кореи подчеркнул, что Пхеньян будет поддерживать политику Москвы.