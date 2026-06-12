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10:17, 12 июня 2026Россия

Мишустин поздравил патриарха Кирилла

Премьер-министр Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Днем России
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Председатель Правительства России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. Соответствующее сообщение опубликовал Московский Патриархат.

По словам премьер-министра, этот праздник занимает особое место для тех, кто ежедневно трудится на благо России, отстаивает ее интересы, а также укрепляет экономический потенциал и технологический суверенитет.

«Многонациональность и культурное разнообразие нашего государства формируют уникальное пространство, где звучат разные языки, переплетаются традиции, и всех нас объединяет любовь к Родине, ответственность за ее судьбу и процветание», — отметил Мишустин.

Он пожелал патриарху крепкого здоровья и успехов в служении на благо России.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину. Глава Северной Кореи подчеркнул, что Пхеньян будет поддерживать политику Москвы.

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