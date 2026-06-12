Мужчине ошибочно диагностировали рак и лечили от него семь лет

Британцу по ошибке диагностировали рак крови и семь лет лечили от него

В Великобритании у мужчины ошибочно диагностировали рак крови и безуспешно лечили от него семь лет. Об этом сообщает BBC News.

Саймон Пирсон из Тамуэрта впервые обратился к врачам в ноябре 2017 года с жалобами на усталость, повышенный уровень эритроцитов и отклонения в показателях железа. Ему поставили диагноз «истинная полицитемия» — хроническое и медленно прогрессирующее онкологическое заболевание крови, которое он считал смертельным.

Позже диагноз дополнили гемохроматозом — генетическим нарушением, при котором в организме накапливается токсичное железо. Мужчина жил в постоянном страхе, что не доживет до пенсии, и мучился от чувства вины перед своими сыновьями, одному из которых 19, а другому 16 лет. Он считал, что передал им болезнь по наследству.

Только в июне 2025 года, спустя семь лет мучений, медсестра на плановом приеме усомнилась в правильности диагноза. Новые тесты показали, что у Пирсона нет ни одного из ранее выявленных заболеваний.

За эти годы он перенес 42 совершенно ненужные процедуры со всеми побочными эффектами — головными болями, хронической усталостью и психологическим истощением. Как признался Пирсон, он потерял всякое ощущение реальности и до сих пор не может поверить, что врачебная ошибка длилась так долго.

Пирсон уже подал иск о врачебной халатности. Администрация больницы принесла официальные извинения, назвав случившееся неприемлемым падением стандартов, и пообещала принять меры, чтобы подобное не повторилось.

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