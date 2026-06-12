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19:38, 12 июня 2026Силовые структуры

На пляже в Чебоксарах объявился фотограф-маньяк

На пляже в Чебоксарах объявился снимающий женщин в бикини и шантажирующий их маньяк
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

На пляже в Чебоксарах объявился фотограф-маньяк, который снимает женщин в бикини и шантажирует их распространением снимков. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Так, в объектив извращенца попали две подруги Мария и Лиза, которые отдыхали на местном пляже. Девушки заметили, как незнакомец делает с ними кадры издалека, а затем подошли к нему с просьбой удалить фото.

Мужчина, в свою очередь, представился уличным фотографом и показал распечатку, сославшись на 29-й статью Конституции РФ о праве свободно производить и распространять информацию. При этом он заявил, что по закону имеет право снимать девушек, даже если они будут обнаженными.

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В результате подруги вызвали полицию и уточнили, что не давали согласия на съемку. Они также добавили, что были не единственными, кто возмущался действиям фотографа. Мужчина отстаивал свои права, однако правоохранители увели его с пляжа.

Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей и реальный срок до двух лет лишения свободы.

Ранее в июне посетитель аниме-фестиваля снял видео под юбкой у девушки на глазах у десятков людей. Об инциденте, произошедшем 30 мая в Куала-Лумпуре, стало известно после того, как пострадавшая выложила видео с подозреваемым на своей странице в социальных сетях.

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