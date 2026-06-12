На пляже в Чебоксарах объявился снимающий женщин в бикини и шантажирующий их маньяк

На пляже в Чебоксарах объявился фотограф-маньяк, который снимает женщин в бикини и шантажирует их распространением снимков. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Так, в объектив извращенца попали две подруги Мария и Лиза, которые отдыхали на местном пляже. Девушки заметили, как незнакомец делает с ними кадры издалека, а затем подошли к нему с просьбой удалить фото.

Мужчина, в свою очередь, представился уличным фотографом и показал распечатку, сославшись на 29-й статью Конституции РФ о праве свободно производить и распространять информацию. При этом он заявил, что по закону имеет право снимать девушек, даже если они будут обнаженными.

В результате подруги вызвали полицию и уточнили, что не давали согласия на съемку. Они также добавили, что были не единственными, кто возмущался действиям фотографа. Мужчина отстаивал свои права, однако правоохранители увели его с пляжа.

Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей и реальный срок до двух лет лишения свободы.

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