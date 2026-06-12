ПВО сбили 22-й летевший на Москву украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.
«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.
Данный дрон ВСУ стал 22-м уничтоженным над Москвой беспилотником с начала суток 12 июня.
В ночь на 12 июня силы ПВО сбили 231 украинский дрон над регионами России и акваторией Азовского моря. Сообщалось, что в Республике Татарстан беспилотник попал в жилой дом. Жители были эвакуированы, готовится пункт временного размещения. В результате атаки пострадали три человека.