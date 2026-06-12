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19:18, 12 июня 2026Россия

ПВО сбили 22-й летевший на Москву украинский беспилотник

Собянин: ПВО сбили 22-й с начала суток украинский беспилотник, летевший на Москву
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.

Данный дрон ВСУ стал 22-м уничтоженным над Москвой беспилотником с начала суток 12 июня.

В ночь на 12 июня силы ПВО сбили 231 украинский дрон над регионами России и акваторией Азовского моря. Сообщалось, что в Республике Татарстан беспилотник попал в жилой дом. Жители были эвакуированы, готовится пункт временного размещения. В результате атаки пострадали три человека.

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