Стоимость нефти марки Brent обновила минимум

РИА Новости: Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent обновила апрельский минимум, опустившись ниже 87 долларов. Это следует из данных торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 11:15 по московскому времени цена августовских фьючерсов на нефть Brent падает на 4,04 процента относительно предыдущего закрытия. Бочку оценивают в 86,73 доллара. Впервые с 17 апреля стоимость упала ниже отметки в 87 долларов.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 3,74 процента — до 84,34 доллара.

Ранее в июне стало известно, что США вышли на первое место по экспорту нефти и нефтепродуктов в мире. В мае Соединенные Штаты экспортировали около 10,5 миллиона баррелей в сутки, а Россия — около 7 миллионов.

В том же месяце Всемирный банк сообщил, что средняя цена нефти Brent в 2026 году составит 94 доллара за бочку.