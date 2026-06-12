Стоимость нефти марки Brent обновила минимум

Стоимость барреля нефти марки Brent обновила апрельский минимум, опустившись ниже 87 долларов. Это следует из данных торгов, передает РИА Новости.
По состоянию на 11:15 по московскому времени цена августовских фьючерсов на нефть Brent падает на 4,04 процента относительно предыдущего закрытия. Бочку оценивают в 86,73 доллара. Впервые с 17 апреля стоимость упала ниже отметки в 87 долларов.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 3,74 процента — до 84,34 доллара.
Ранее в июне стало известно, что США вышли на первое место по экспорту нефти и нефтепродуктов в мире. В мае Соединенные Штаты экспортировали около 10,5 миллиона баррелей в сутки, а Россия — около 7 миллионов.
В том же месяце Всемирный банк сообщил, что средняя цена нефти Brent в 2026 году составит 94 доллара за бочку.