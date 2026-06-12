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11:43, 12 июня 2026Экономика

Стоимость нефти марки Brent обновила минимум

РИА Новости: Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Стоимость барреля нефти марки Brent обновила апрельский минимум, опустившись ниже 87 долларов. Это следует из данных торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 11:15 по московскому времени цена августовских фьючерсов на нефть Brent падает на 4,04 процента относительно предыдущего закрытия. Бочку оценивают в 86,73 доллара. Впервые с 17 апреля стоимость упала ниже отметки в 87 долларов.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 3,74 процента — до 84,34 доллара.

Ранее в июне стало известно, что США вышли на первое место по экспорту нефти и нефтепродуктов в мире. В мае Соединенные Штаты экспортировали около 10,5 миллиона баррелей в сутки, а Россия — около 7 миллионов.

В том же месяце Всемирный банк сообщил, что средняя цена нефти Brent в 2026 году составит 94 доллара за бочку.

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