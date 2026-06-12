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Культура
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19:32, 12 июня 2026Культура

В Петербурге в ДТП погиб композитор

В ДТП в Лисьем Носу погиб композитор Владимир Сапожников
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге в ДТП погиб заслуженный работник культуры России, композитор Владимир Сапожников. Об этом сообщает 78.ru.

Уточняется, что авария произошла в Лисьем Носу. 81-летний композитор возвращался с концерта. В результате ДТП он скончался на месте.

Сапожников в момент аварии сидел на пассажирском сиденье. За рулем была 74-летняя выпускница теоретико-композиторского факультета Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Лариса Воронцовская. Она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Ранее водитель автобуса, который протаранил пешеходов в Екатеринбурге, признался, что перепутал педали газа и тормоза. Жертвами аварии стали четыре человека. Еще четыре пострадали.

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