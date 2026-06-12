Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 12 июня 2026Россия

В России провели опрос о доверии к Путину

ФОМ: Более 70 процентов россиян доверяют президенту Путину
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос о доверии россиян к президенту Владимиру Путину. Исследование показало, что более 70 процентов граждан доверяют главе государства, говорится на сайте ФОМ.

73 процента опрошенных россиян ответили, что скорее доверяют президенту, а 16 процентов сообщили об обратном. Также 75 процентов опрошенных хорошо оценили работу Путина на посту главы России. 12 процентов участников придерживаются противоположного мнения.

Если бы выборы в Государственную Думу России состоялись в следующее воскресенье, 36 процентов респондентов проголосовали бы за партию «Единая Россия»; 12 процентов опрошенных сообщили, что отдали бы голоса ЛДПР, а 8 процентов предпочли КПРФ. Кроме того, 6 процентов опрошенных отдали бы голоса за «Новых людей», а 3 процента — за «Справедливую Россию».

Работу правительства России положительно оценили 46 процентов опрошенных, а 32 процента респондентов ответили, что кабинет министров работает скорее плохо. При этом работу главы правительства Михаила Мишустина сочли хорошей 52 процента граждан; 14 процентов участников опроса скорее недовольны его работой.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводили 5-7 июня 2026 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Интервью проводили в 97 населенных пунктах в 51 субъекте России.

В мае 74 процента участников опроса ФОМ высказались о доверии к президенту Путину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев показал видео с уничтожением лидеров ЕС в шредере

    Медведева перенесла операцию на ногах

    Экстремальный парашютный прыжок состоялся в Москве в честь Дня России

    Европейская страна ужесточила политику выдачи виз россиянам

    Стоимость нефти марки Brent обновила минимум

    Уехавший в США журналист-иноагент отказался считать себя эмигрантом

    Автобренд GAC раскрыл все подробности о новом кроссовере для россиян

    В России провели опрос о доверии к Путину

    В США высказались об отказе во въезде лучшему судье Африки

    Собянин сообщил об уничтожении беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok