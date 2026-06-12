В России провели опрос о доверии к Путину

ФОМ: Более 70 процентов россиян доверяют президенту Путину

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос о доверии россиян к президенту Владимиру Путину. Исследование показало, что более 70 процентов граждан доверяют главе государства, говорится на сайте ФОМ.

73 процента опрошенных россиян ответили, что скорее доверяют президенту, а 16 процентов сообщили об обратном. Также 75 процентов опрошенных хорошо оценили работу Путина на посту главы России. 12 процентов участников придерживаются противоположного мнения.

Если бы выборы в Государственную Думу России состоялись в следующее воскресенье, 36 процентов респондентов проголосовали бы за партию «Единая Россия»; 12 процентов опрошенных сообщили, что отдали бы голоса ЛДПР, а 8 процентов предпочли КПРФ. Кроме того, 6 процентов опрошенных отдали бы голоса за «Новых людей», а 3 процента — за «Справедливую Россию».

Работу правительства России положительно оценили 46 процентов опрошенных, а 32 процента респондентов ответили, что кабинет министров работает скорее плохо. При этом работу главы правительства Михаила Мишустина сочли хорошей 52 процента граждан; 14 процентов участников опроса скорее недовольны его работой.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводили 5-7 июня 2026 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Интервью проводили в 97 населенных пунктах в 51 субъекте России.

В мае 74 процента участников опроса ФОМ высказались о доверии к президенту Путину.