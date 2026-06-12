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12:48, 12 июня 2026Россия

Вооруженные силы России сбили четыре ракеты «Фламинго» за неделю

МО России: Вооруженные силы сбили четыре ракеты «Фламинго» и тысячи дронов за неделю
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России за неделю уничтожили почти пять тысяч дронов и четыре крылатые ракеты «Фламинго» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны (МО), передает РИА Новости.

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго"», — говорится в сообщении.

Также средства ПВО перехватили три дозвуковые ракеты «Нептун» и 4776 беспилотников самолетного типа.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» писал, что ракету FP-5 «Фламинго» можно считать британским изделием. Ракета основана на решениях британско-эмиратской группы Milanion.

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