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12:32, 12 июня 2026Россия

Жительница Белгородской области пострадала при взрыве дрона

Жительница Грайворона Белгородской области пострадала при взрыве дрона ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мирная жительница пострадала в результате взрыва дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram.

Украинский FPV-квадрокоптер сдетонировал на территории частного дома. В результате взрыва пострадала женщина.

«Женщина, получившая осколочные ранения грудной клетки и бедра, самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи она будет направлена в городскую больницу № 2 города Белгорода», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны сбила десять беспилотников на подлете к столице.

11 июня оперштаб Белгородской области рассказал об ударе ВСУ по пассажирскому автобусу.

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