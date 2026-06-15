Airbus поможет украинскому производителю ударных дронов «Баба-Яга»

Выпускающая украинские дроны «Баба-Яга» компания SkyFall начнет сотрудничество с Airbus

Европейский аэрокосмический концерн Airbus Defence and Space подписал меморандум о сотрудничестве с украинским производителем тяжелых ударных дронов Vampire, более известных как «Баба-Яга», компанией SkyFall. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

В рамках соглашения стороны будут работать над укреплением возможностей Украины по защите воздушного пространства от ракетных и беспилотных атак, а также развитием европейской оборонной экосистемы за счет объединения технологий компаний ЕС и опыта украинской армии.

Меморандум соответствует целям общеевропейской инициативы European Sky Shield Initiative (ESSI), которая подразумевает создание единой системы противовоздушной обороны объединения.

Как указал генеральный директор Airbus Defence and Space Михаэль Шелльхорн, противодействие новым видам угроз, таким как массовые и недорогие дроны и другие средства поражения, требует технологической гибкости, международной совместимости и использования решений, которые уже проверены в боевых условиях.

В свою очередь, глава SkyFall Николай Маковеев указал, что перехватчики компании нейтрализовали уже более 10 тысяч беспилотников в реальных боевых условиях, что говорит об их эффективности в противодействии воздушным угрозам. «В партнерстве с Airbus мы разрабатываем технологии нового поколения для создания многоуровневого воздушного щита, который усилит защиту украинского неба и европейского воздушного пространства», — прокомментировал он меморандум.

Подписание документа состоялось на авиасалоне ILA Berlin в присутствии министра обороны Германии Бориса Писториуса. Ранее он сообщил, что Берлин дополнительно выделит 300 миллионов евро для Украины в рамках чешской инициативы на покупку боеприпасов.

