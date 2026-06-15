Появились подробности об экипаже потерпевшего крушение в Иркутской области Ту-22М3

Иркутский губернатор Кобзев: С экипажем разбившегося Ту-22М3 работают медики

Врачи работают с экипажем бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Боханском районе у села Каменка в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«Экипаж успел катапультироваться. Их нашли местные, живыми. Жертв и разрушений нет», — написал Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр. На месте происшествия работают специалисты.

О крушении Ту-22М3 в Иркутской области стало известно 15 июня. На борту бомбардировщика находились командир корабля, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.