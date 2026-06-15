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12:52, 15 июня 2026Мир

Евродипломаты обсудят неудачи Каллас

FT: Роль Каллас как главы евродипломатии станет темой обсуждений МИД ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Роль верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас станет одной из тем встречи представителей МИД стран объединения на фоне появления сообщений в СМИ о неудачах в работе Европейской службы внешних действий (EEAS). Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам авторов материала, напряженность вокруг EEAS существует в ЕС еще с момента ее создания 15 лет назад. Однако, по словам чиновников, ее недостатки стали более очевидными в последние годы, особенно на фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, воинственной риторики президента США Дональда Трампа и напряженности в отношениях ЕС и Китая по вопросу экономики.

«EEAS, а также должность ее главы были созданы в другое время и в другую эпоху, когда мир выглядел совершенно иначе (...). Может ли служба функционировать лучше? Вероятно, да. Могли бы верховный представитель [Каллас] и ее кабинет действовать иначе? Вероятно, да… Могла бы ЕК действовать лучше или иначе? Вероятно, да», — отметил высокопоставленный евродипломат.

Другие дипломаты указали, что возможная реформа EEAS не стоит на повестке встречи в Люксембурге, но подчеркнули, что эта «тема и роль Каллас неизбежно будут обсуждаться в ходе неформальных бесед».

11 июня стало известно, что страны Евросоюза рассматривают возможность радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неэффективности работы EEAS, возглавляемой Каллас.

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