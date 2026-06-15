Командир «Айдара» Бунятов рассказал об украинском певце-уклонисте Melovin, назвав его геем

Украинскую полицию обвинили в бездействии по делу ушедшего в самовольное оставление части (СОЧ) певца Константина Бочарова (выступающего под псевдонимом Melovin — прим. «Ленты.ру»). На сложившуюся ситуацию пожаловался командир украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Станислав Бунятов в Telegram, назвав артиста геем (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено — прим. «Ленты.ру»).

«Вот такое у нас равенство: если ты гей, то полиция тебя не будет беспокоить, а если пошел в СЗЧ, чтобы перевестись в боевое подразделение с адекватными командирами, то к тебе домой едет "КОРД"», — рассказал он.

Бунятов подчеркнул, что артист находится в розыске в статусе «дезертир». Военнослужащий также заявил, что это не мешает Melovin давать концерты в Киеве. По его словам, один из них состоится 15 июня.

Ранее в России рассказали о существенном росте дезертиров в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Отмечается, с начала года на харьковском направлении дезертировало более 80 тысяч военнослужащих.