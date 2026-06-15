Названа главная выгода Трампа от сделки с Ираном

Политолог Алексей Наумов: Сделка с Ираном дала шанс Трампу спасти лицо

Сделка с Ираном предоставила президенту США Дональду Трампу сохранить лицо, хотя его стратегические цели не были достигнуты. На это в комментарии «Ленте.ру» указал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.

«Трампу дали шанс спасти лицо. Ему предоставили возможность выйти из этой войны», — подчеркнул он.

По словам политолога, мирную сделку с Ираном все-таки можно считать тактическим успехом Дональда Трампа, поскольку американский лидер решил краткосрочные задачи. «Остановлена война, которая каждый день ухудшала экономическое положение США и политическую позицию самого Трампа», — объяснил Алексей Наумов, но добавил, что стратегической победой Соединенных Штатов соглашение назвать нельзя.

Ранее в США назвали необычную деталь в мирной сделке с Ираном. По мнению журналистов The New York Times, иранские власти не хотели ее заключать в день рождения Дональда Трампа.