Объявлено о скором падении последнего рубежа обороны ВСУ в Донбассе

МО заявило о скором переходе Славянска, последнего рубежа ВСУ в Донбассе, под контроль РФ

Укрепленные районы Славянска и Краматорска, прозванные последним рубежом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, скоро падут и перейдут под контроль России. Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны России.

Как объявили в оборонном ведомстве, на скорую сдачу ВСУ этих населенных пунктов указывает масштабная и срочная эвакуация Киевом ключевых объектов.

Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий (...) свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль Вооруженных сил РФ

Минобороны России

Как сообщалось ранее, в одном лишь Славянске под эвакуацию попали пять предприятий, среди которых Славянский завод строительных машин, завод тяжелого машиностроения и НИИ высоких напряжений.

Все перечисленные объекты использовались не только по прямому назначению: в них ремонтировалась или собиралась украинская военная техника.