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15:01, 15 июня 2026Путешествия

Пилот едва не ослеп от светового шоу в Белом доме в честь 80-летия Трампа

Прожекторы Белого дома ослепили пилота самолета, заходящего на посадку в аэропорту Рейгана
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kevin Dietsch / Pool via Reuters

Пилот коммерческого самолета, заходящего на посадку в США, заявил, что едва не ослеп от прожекторов, размещенных на стадионе в Белом доме. Об этом сообщает портал Simple Flying.

Инцидент произошел в преддверии турнира UFC Freedom 250 по смешанным боевым искусствам, запланированного на воскресенье, 14 июня. В честь 80-летия Дональда Трампа и 250-летия независимости Америки в резиденции президента построили временную арену «Коготь». Командир воздушного судна (КВС) пожаловался, что световое шоу ослепило его во время приземления в аэропорту имени Рональда Рейгана. «Это было в десять раз хуже любого лазера», — отметил пилот.

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Федеральное управление гражданской авиации посоветовало КВС обратиться со своими опасениями по поводу безопасности полетов непосредственно в Белый дом. Уточняется, что на мероприятие, спонсируемое Трампом, было выделено 60 миллионов долларов (4,3 миллиарда рублей). При этом оно вызвало нарекания из-за отсутствий полной экологической экспертизы и предупреждения о визуальной опасности для пилотов.

Ранее пятиметровая дыра парализовала работу аэропорта в США. Инцидент с обрушением части взлетной полосы произошел в воздушной гавани Три-Ситис в городе Блаунтвилл.

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