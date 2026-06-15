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09:38, 15 июня 2026Путешествия

Посетители термального курорта в России пожаловались на дохлых мух, волосы и плесень

Роспотребнадзор вынес термальному курорту в Еткуле предостережение из-за плесени
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Плесень, волосы на постели и дохлых мух обнаружили постояльцы термального курорта в России. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Посетители терм «Баден-Баден» в Еткуле в Челябинской области пожаловались на условия проживания: в комплексе не работают лифт и сейфы, в коридорах пахнет канализацией, номера грязные. При этом стоимость проживания в заведении достигает 25 тысяч рублей за сутки.

Роспотребнадзор обратил внимание на жалобы и проверил курорт. Эксперты подтвердили наличие плесени в здании, а также заметили обвалившуюся плитку в бассейне и нарушения температурного режима. Служба по надзору вынесла челябинскому комплексу предостережение. Уточняется, что заведение закрыли на реконструкцию.

Ранее россиянка ослепла после массажа ног во Вьетнаме. Во время сеанса женщина сидела в плетеном кресле, откинувшись назад и упершись затылком в спинку.

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