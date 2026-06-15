Ветеран Стимсон: Боец ВС РФ из Британии Таунсенд пропал без вести в зоне СВО

Боец Вооруженных сил России из Британии Брэдли Таунсенд пропал без вести в зоне специальной военной операции (СВО). Судьбу британца раскрыл земляк Таунсенда, получивший российское гражданство ветеран СВО, воевавший в составе интернациональной бригады «Пятнашка» Бен Стимсон.

Как рассказал Стимсон, Таунсенд пропал в зоне действия группировки войск «Север». По словам ветерана, он был знаком с земляком, — Таунсенд был подписан на его соцсети. Стимсон пытался отговорить его от участия в боевых действиях и принимать участие в антинатовских протестах дома, в Британии, однако Таунсенд был непреклонен.

«Он хотел поехать воевать (...) Я верю, что Брэд нашел здесь свое призвание, он просто хотел оставить свой след в мире. Он хотел быть на правильной стороне истории», — говорится в публикации ветерана из Британии.

Что ж, Брэдли, ты там и есть, и ты оставил свой след в сердцах своих друзей здесь Бен Стимсон

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