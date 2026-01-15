Гражданка Украины получила российский паспорт после отправки сыновей на СВО

В Саратове гражданка Украины, чьи сыновья служат на СВО, получила паспорт России

Гражданка Украины получила российский паспорт после отправки сыновей в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в УМВД по Саратовской области.

Женщина рассказала, что на Украине после того, как в 2024 году из жизни ушел ее муж, перестала чувствовать себя в безопасности. По ее словам, из-за того, что окружающие знали, что ее дети служат в Вооруженных силах России (ВС РФ), ощущала на себе недоброжелательные взгляды.

Пенсионерка обратилась в миграционное подразделение с заявлением о приобретении российского гражданства. После подготовки документов ей вручили российский паспорт.

Ранее в Иркутской области гражданин Украины получил российский паспорт за участие в СВО. Сообщалось, что он приехал в Россию еще в 2009 году, однако до недавнего времени не мог получить гражданство России.