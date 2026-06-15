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16:30, 15 июня 2026Экономика

Россиянам назвали способ проверить прописку незнакомцев у себя дома

Депутат Госдумы Свищев: О фиктивных регистрациях в квартире можно узнать на «Госуслугах»
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

О фиктивных регистрациях незнакомцев у себя в квартире можно узнать на «Госуслугах». Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

«Первый шаг — зайти на "Госуслуги". Используйте только официальное приложение или сайт. Убедитесь, что у вас включена двухфакторная аутентификация (вход по СМС или биометрии), — это самая простая защита от взлома», — посоветовал депутат. Далее следует заказать справку о зарегистрированных лицах. Это бесплатная услуга, которую МВД предоставляет собственникам в течение десяти календарных дней. В справке будут указаны все, кто официально зарегистрирован в квартире и временно, и постоянно.

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Если в документе обнаружились посторонние люди, нужно сразу идти в подразделение по вопросам миграции МВД по месту жительства и писать заявление о прекращении регистрации. Свищев рекомендовал не пытаться решить проблему через «Госуслуги», поскольку мошенники могут снова получить доступ. При обращении необходимо иметь паспорт и документы на квартиру. В отделении следует написать заявление о прекращении регистрации посторонних лиц. «С 1 мая 2026 года МВД вправе принимать такие решения самостоятельно в ускоренном порядке, если доказана фиктивность прописки. Если полиция отказывается или затягивает, то незамедлительно обращайтесь в прокуратуру», — добавил он.

Депутат также посоветовал соблюдать общие правила защиты от мошенников — не переходить по подозрительным ссылкам и не говорить посторонним людям код из СМС.

Ранее стало известно, что злоумышленники взломали аккаунт жительницы Екатеринбурга на «Госуслугах» удаленно из Ингушетии и зарегистрировали в ее квартире 57 местных жителей. Некоторые из них подали заявление о получении пособий на детей по месту фиктивного жительства.

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