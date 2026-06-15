В столичном бассейне пара россиян занималась интимными действиями

В Москве задержали пару за интимные действия в бассейне

В Москве задержали пару за интимные действия в бассейне. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, из спа-комплекса, расположенного на Варшавском шоссе, поступил сигнал тревоги в подразделение Росгвардии. Администратор сообщил прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов, что в зоне бассейна пара на глазах у посетителей занимается действиями интимного характера. При этом на замечания они не реагировали и отказались покинуть комплекс после закрытия.

Росгвардейцы задержали нарушителей и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. При этом девушка вела себя агрессивно и оказывала сопротивление.

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