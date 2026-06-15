Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:32, 15 июня 2026Силовые структуры

В столичном бассейне пара россиян занималась интимными действиями

В Москве задержали пару за интимные действия в бассейне
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yana Demenko / Shutterstock / Fotodom

В Москве задержали пару за интимные действия в бассейне. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, из спа-комплекса, расположенного на Варшавском шоссе, поступил сигнал тревоги в подразделение Росгвардии. Администратор сообщил прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов, что в зоне бассейна пара на глазах у посетителей занимается действиями интимного характера. При этом на замечания они не реагировали и отказались покинуть комплекс после закрытия.

Росгвардейцы задержали нарушителей и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. При этом девушка вела себя агрессивно и оказывала сопротивление.

Ранее сообщалось, что суд определил судьбу стрелявшего с балкона по подросткам россиянина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий люфтваффе пригрозил Калининграду и Санкт-Петербургу

    Москвичей предупредили об опасности

    В Ростовской области в продаже появилась необычная Lada Priora

    Украина выпустила крылатые ракеты «Фламинго» по российским объектам

    Посольство высказалось о задержании Британией танкера «теневого флота» России

    В Минобороны отчитались о взятом российскими военными населенном пункте в ДНР

    Китай сочли инфляционной угрозой для мировой экономики

    Российский боец UFC поставил на бой Топурия — Гейджи и выиграл 400 миллионов рублей

    Начавшаяся из-за брошенных окурков массовая драка в Москве попала на видео

    Шансы на очередное снижение ключевой ставки Банка России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok