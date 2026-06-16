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Силовые структуры
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12:12, 16 июня 2026Силовые структуры

Абьюзером 14-летней российской школьницы оказалась мать

СК возбудил дело против жительницы Меленок за истязание 14-летней дочери
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Меленках возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, истязавшей 14-летнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Владимирской области.

Женщина 1990 года рождения, по данным следствия, с апреля избивала палкой старшую дочь, так как была недовольна ее поведением. Она наносила ей удары палкой по ногам и рукам, пинала, толкала и душила.

Прежде женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за издевательства над дочерью. Ее признали виновной в причинении телесных повреждений, повлекших легкий вред здоровью подростка, за что в качестве наказания назначили штраф. Также мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оставление детей без присмотра. За эти нарушения ее поставили на учет в полиции.

На допросе женщина призналась в неоднократном применении насилия к дочери. Ребенка отправили в детское оздоровительное учреждение.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возбудили дело по статье 117 («Истязание») против отчима за избиение ребенка. Мужчина набросился с кулаками на 12-летнего сына сожительницы после того, как тот заступился за мать.

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