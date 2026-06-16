Директор Леонтьева ответил на слухи о повышении стоимости концертов для россиян

Директор Леонтьева назвал ерундой слухи о возросшей стоимости выступлений для россиян

Директор народного артиста России Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг сообщения о том, что исполнитель поднял стоимость концерта для россиян. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Что значит для иностранцев дешевле? Да ерунда это все», — заявил представитель Леонтьева.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что исполнитель поднял ценник на выступления для россиян до 17 миллионов рублей. По данным источника, иностранцам тот же 50-минутный концерт обойдется в 12 миллионов. Отмечалось, что певец также отказался от сольных корпоративов из-за долгих перелетов, во время которых у него усиливаются перепады давления и болит голова.