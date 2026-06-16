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16:55, 16 июня 2026Экономика

Россия сохранила экспорт нефти на рекордном уровне

Bloomberg сообщило о сохранении рекордного уровня российского нефтяного экспорта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

Экспорт сырой нефти из России на неделе, завершившейся 14 июня, остался на рекордном с начала года уровне 3,83 миллиона баррелей в сутки, несмотря на снижение добычи. Об этом сообщает Bloomberg.

Средний объем поставок с начала года достиг 3,49 миллиона баррелей в сутки, что является максимумом с 2022 года.

По оценке агентства, такая динамика связана с незапланированными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) из-за атак беспилотников на предприятия. Невозможность переработки заставляет компании увеличить продажу сырья на экспорт.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти упала до минимумов с начала марта на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о подписании соглашения с Ираном и скором открытии Ормузского пролива.

По состоянию на середину дня 16 июня стоимость Brent опускалась ниже 80 долларов за баррель, что все равно существенно выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, глава Белого дома не исключил, что в случае возвращения стабильных поставок нефти из стран Ближнего Востока Вашингтон отменит приостановку санкций против сырья из России.

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