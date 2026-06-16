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11:23, 16 июня 2026Мир

Европейские дипломаты пожаловались на редкие ужины с послом США

Politico: Закулисная дипломатия США и ЕС пострадала с приходом Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Закулисная дипломатия между США и Европейским союзом (ЕС) пострадала с приходом к власти американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

«В течение многих лет послы США использовали неформальные ужины для сплочения европейских союзников, обмена мнениями и достижения консенсуса в Брюсселе — традиция, которая, по словам дипломатов, в значительной степени исчезла после возвращения Дональда Трампа в Белый дом», — говорится в материале.

Американские дипломаты называли такие встречи «ужинами для единомышленников». Они проводились примерно раз в месяц в резиденции посла США, и обычно на них присутствовало менее десятка участников. Теперь ужины стали проводиться реже и на них присутствует около сотни человек, что не позволяет откровенно делиться мнениями, не боясь утечек.

«Это кровь в жилах дипломатической системы. Это как: "Я не могу сказать это официально, но неофициально это наши красные линии, это мои соображения, политические реалии в моей стране, и я не понимаю, почему вы не можете сделать то, это и это"», — сказал бывший американский дипломат.

Представительство США при ЕС заявило, что утверждение о том, что американская сторона сократила количество неформальных встреч, является «категорически ложным».

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее действий, которые привели ЕС на «путь изоляции и ссоры с Китаем, Россией, США, Индией и почти всем глобальным Югом».

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