На Украине рассказали о конфликте Зеленского с министром обороны

На Украине рассказали о резком охлаждении отношений между Зеленским и Федоровым

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Михаилом Федоровым мог возникнуть конфликт. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«За последние пару недель очень много довелось услышать о резком охлаждении отношений между Зеленским и главой МО Федоровым», — говорится в публикации.

Уточняется, что ранее Зеленский заявлял о договоренности по поставке систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot «на самом высоком политическом уровне». Собеседники издания из военных и политических кругов выражали уверенность, что это «камень» украинского лидера в сторону Федорова. Они рассказали, что министр обороны, заступая на свой пост, имел очень амбициозные задачи и цели, однако ему не удалось их выполнить.

Ранее стало известно о конфликте между министром обороны Украины и главкомом ВСУ Александром Сырским. Сообщалось, что Федоров пытается отстранить кадровых военнослужащих от обеспечения армии.