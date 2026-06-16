Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:16, 16 июня 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о конфликте Зеленского с министром обороны

На Украине рассказали о резком охлаждении отношений между Зеленским и Федоровым
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Михаилом Федоровым мог возникнуть конфликт. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«За последние пару недель очень много довелось услышать о резком охлаждении отношений между Зеленским и главой МО Федоровым», — говорится в публикации.

Уточняется, что ранее Зеленский заявлял о договоренности по поставке систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot «на самом высоком политическом уровне». Собеседники издания из военных и политических кругов выражали уверенность, что это «камень» украинского лидера в сторону Федорова. Они рассказали, что министр обороны, заступая на свой пост, имел очень амбициозные задачи и цели, однако ему не удалось их выполнить.

Ранее стало известно о конфликте между министром обороны Украины и главкомом ВСУ Александром Сырским. Сообщалось, что Федоров пытается отстранить кадровых военнослужащих от обеспечения армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о конфликте Зеленского с министром обороны

    В России резко высказались о ситуации с Киево-Печерской лаврой после пожара

    Медведев оценил значение победы России над Украиной в Гааге

    Telegram заблокировали еще в одной стране

    Появились подробности о пожаре на территории Московского нефтеперерабатывающего завода

    Аэропорт Сочи снова прекратил работу

    В России увидели угрозу в заявлении Трампа об Украине

    Европейские дипломаты пожаловались на редкие ужины с послом США

    Китай уличил Каллас в клевете

    Тренер назвал способ превратить пробежку из мучения в удовольствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok