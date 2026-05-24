Стало известно о конфликте между министром обороны Украины и главкомом ВСУ

ТАСС: Между главкомом ВСУ и министром обороны Украины возник конфликт
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Федоров. Фото: Christian Mang / Reuters

Между главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским и министром обороны страны Михаилом Федоровым возник публичный конфликт из-за контроля над закупками вооружений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Как стало известно, Федоров пытается отстранить кадровых военнослужащих от обеспечения армии. Министр выступает за отказ от приобретения минометов, а также артиллерийских орудий и боеприпасов к ним.

«Отметим, что глава оборонного ведомства Украины имеет множество подконтрольных компаний, осуществляющих производство различных беспилотных систем, в то время как Сырский "зарабатывал" через закупки боеприпасов у "проверенных поставщиков"», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что назначение Федорова министром обороны могло стать попыткой киевских властей политически устранить его из-за связей с грантовыми кругами, раскручивающими коррупционный скандал.

