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13:29, 16 июня 2026Бывший СССР

Российский комбат раскрыл особенность поведения бойцов ВСУ в Константиновке

РИА Новости: Бойцы ВСУ в Константиновке избегают прямого столкновения
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) избегают прямого столкновения с российскими военными в Константиновке Донецкой Народной Республики, предпочитая вести наблюдение из укрытий. Об этом рассказал командир мотострелкового батальона 1465-го полка южной группировки российских войск с позывным Задон, передает РИА Новости.

«Противник рассаживался на ключевых перекрестках, вел наблюдение, старался максимально не вступать в контактные бои с нами», — рассказал он.

По словам комбата, украинские военные передавали информацию о передвижениях подразделений российских войск на пункты управления БПЛА, после чего по ним наносились удары. При этом, по его словам, в огнестрельных боях было уничтожено более 35 украинских военных, а попытки входа и выхода бойцов ВСУ из города жестко пресекаются.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Константиновка уже скоро перейдет под полный контроль России. По его словам, организованное сопротивление в городе было парализовано.

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