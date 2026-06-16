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11:13, 16 июня 2026Россия

Сестры-школьницы пропали в российском регионе

Сестры-школьницы в возрасте 9 и 12 лет пропали в Карелии
Майя Назарова

Фото: страница «МВД по Республике Карелия» во Вконтакте

Сестры-школьницы в возрасте 9 и 12 лет пропали в Петрозаводске в Карелии. В последний раз девочек видели на местном карьере. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Юные жительницы российского региона ушли гулять вечером 15 июня. Девочек заметили в компании подростков в микрорайоне Ключевая. Затем школьницы отправились в магазин, после этого на связь они не выходили.

Мать девочек обратилась в полицию. К поискам несовершеннолетних привлекли сотрудников правоохранительных органов и волонтеров.

До этого стало известно, что семилетний ребенок пропал во время отдыха с родителями на острове в Карелии. Семья из Санкт-Петербурга с группой туристов приплыла к острову Есусарет на Ладожском озере. Взрослые стали готовить шашлык и в какой-то момент отвлеклись. Они заметили, что сын исчез, забили тревогу и обратились в экстренные службы.

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