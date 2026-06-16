В МВД России опровергли принадлежность к боту в Telegram с бонусами и фриспинами

МВД РФ опровергло принадлежность к чат-боту в Telegram с бонусами и фриспинами

МВД России опровергло свою принадлежность к чат-боту «Ирина Волк» в мессенджере Telegram. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По словам Волк, мошенничество с использованием имен известных людей — это старая уловка, которая не должна вводить в заблуждение россиян. «Все бонусы, фриспины и выигрыши, которые обещают пользователям на этом и других подобных ресурсах — обман», — добавила она.

Ранее на Урале блогера Екатерину Уланову и ее мужа Алексея обвинили в мошенничестве на сумму более 130,7 миллиона рублей и обмане 246 человек.