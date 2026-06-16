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Силовые структуры
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14:43, 16 июня 2026Силовые структуры

В МВД России опровергли принадлежность к боту в Telegram с бонусами и фриспинами

МВД РФ опровергло принадлежность к чат-боту в Telegram с бонусами и фриспинами
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lazy_Bear / Shutterstock / Fotodom

МВД России опровергло свою принадлежность к чат-боту «Ирина Волк» в мессенджере Telegram. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По словам Волк, мошенничество с использованием имен известных людей — это старая уловка, которая не должна вводить в заблуждение россиян. «Все бонусы, фриспины и выигрыши, которые обещают пользователям на этом и других подобных ресурсах — обман», — добавила она.

Ранее на Урале блогера Екатерину Уланову и ее мужа Алексея обвинили в мошенничестве на сумму более 130,7 миллиона рублей и обмане 246 человек.

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