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11:33, 16 июня 2026Россия

В России резко высказались о ситуации с Киево-Печерской лаврой после пожара

Депутат МГД Медведев заявил, что для Украины Киево-Печерская лавра не является святыней
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожары в России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Для Украины Киево-Печерская лавра не является святыней, поэтому Киев не имеет права делать заявления о «русских безбожниках и сатанистах», которые якобы нанесли удар по древнему монастырю. Об этом заявил депутат Московской городской думы (МГД), журналист Андрей Медведев.

Публицист напомнил, что украинцы выносили мощи святых из лавры на улицу, проводили в трапезной монастыря кулинарные конкурсы и устраивали в ней потасовки после того, как комплекс лавры передали от Украинской православной церкви к получившей независимость от Московского патриархата Православной церкви Украины.

«Поэтому нынешние крики о храме, "обстрелянном русней", выглядят и нелепо, и цинично, и нелогично. Те, кто устраивал бесноватые пляски в лавре, решили обеспокоиться после попадания ракеты», — резко высказался о ситуации с лаврой на фоне пожара Медведев.

Ранее сообщалось, что пожар в Киево-Печерской лавре произошел из-за удара ракеты Patriot.

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